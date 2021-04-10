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Карпин: «Замены сработали не лучшим образом»

21:45
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1) подвел итоги встречи.

— Я думаю, что владели инициативой, моменты был, но реализация подвела, — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Все остальное было номарльно. Понятно, что можно лучше.

— Как оцените пропущенный гол?

— Не знаю, было ли нарушение или нет. Мяч терять нельзя было. Мы били с 13 метров, не могли попасть. А тут залетело с 20 метров. Вот и вся разница.

— Замена Махатадзе из-за повреждения?

— Нет. Не вошел в игру.

— Почему в конце моментов стало меньше?

— Думаю, не с усталостью связано. Замены сработали не лучшим образом. Ослабили вместо того, чтобы усилить.

— Выход Терентьева обусловлен более высокой скоростью, чем у Козлова? Как он справился со своей задачей?

— Справился, была тяжелая задача.

— Почему не было в заявке Алеесами?

— Повреждение.

?— В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?

— Только в реализации.

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