Карпин: «Замены сработали не лучшим образом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1) подвел итоги встречи.
— Я думаю, что владели инициативой, моменты был, но реализация подвела, — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Все остальное было номарльно. Понятно, что можно лучше.
— Как оцените пропущенный гол?
— Не знаю, было ли нарушение или нет. Мяч терять нельзя было. Мы били с 13 метров, не могли попасть. А тут залетело с 20 метров. Вот и вся разница.
— Замена Махатадзе из-за повреждения?
— Нет. Не вошел в игру.
— Почему в конце моментов стало меньше?
— Думаю, не с усталостью связано. Замены сработали не лучшим образом. Ослабили вместо того, чтобы усилить.
— Выход Терентьева обусловлен более высокой скоростью, чем у Козлова? Как он справился со своей задачей?
— Справился, была тяжелая задача.
— Почему не было в заявке Алеесами?
— Повреждение.
?— В чем «Рубин» сегодня превзошел «Ростов»?
— Только в реализации.
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