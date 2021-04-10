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«Пристегнитесь, мы взлетаем». «Рубин» выложил фото из раздевалки после победы над «Ростовом»

22:29
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«Рубин» переиграл «Ростов» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Дарко Йевтич, пробивший из-за штрафной во втором тайме.

После окончания матча «Рубин» выложил фото из раздевалки команды в Instagram.

Эту же картинку скопировал себе в Instagram и полузащитник команды Солтмурад Бакаев, подписав «Что за тигры. Пристегнитесь, мы взлетаем».

После этой победы казанцы набрали 43 очка и находятся на 4-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Команда Валерия Карпина с 37 очками располагается на 9-й строчке.

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