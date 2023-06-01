Андрей Афанасьев: «Дуглас Сантос играет стабильнее Джикии и Мойзеса»
Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о списке номинантов на приз лучшему защитнику сезона в РПЛ.
«На мой взгляд, эту награду стоит отдать Дугласу Сантосу! Считаю, что он стабильнее провел сезон и был незаменим на своем месте в составе «Зенита». Лично мне его игра больше симпатизирует, чем игра Мойзеса и Джикии в нынешнем сезоне», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».
На награду претендуют Дуглас Сантос («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак») и Мойзес (ЦСКА). Лучший защитник РПЛ в этом сезоне будет определен 4 июня.
Источник: РБ Спорт
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|55
|
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|9
|5
|60-37
|54
|
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|53
|
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|15
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|10
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|49
|
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|47
|
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|
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|
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|5
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|38
|
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|6
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|33
|
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|6
|12
|11
|36-47
|30
|
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|29
|7
|8
|14
|31-45
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14
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|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
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|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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