Андрей Афанасьев: «Дуглас Сантос играет стабильнее Джикии и Мойзеса»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о списке номинантов на приз лучшему защитнику сезона в РПЛ.

«На мой взгляд, эту награду стоит отдать Дугласу Сантосу! Считаю, что он стабильнее провел сезон и был незаменим на своем месте в составе «Зенита». Лично мне его игра больше симпатизирует, чем игра Мойзеса и Джикии в нынешнем сезоне», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

На награду претендуют Дуглас Сантос («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак») и Мойзес (ЦСКА). Лучший защитник РПЛ в этом сезоне будет определен 4 июня.