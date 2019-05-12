Ярослав Ракицкий: "С чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру!"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. В воскресенье сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России-2018/19.

– С чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру! Вираж, болельщики, спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург! – написал Ракицкий.

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