23:22 12 мая | Футбол — РПЛ

Ярослав Ракицкий: "С чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру!"

0
Обсудить

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку. В воскресенье сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России-2018/19.

– С чемпионством, "Зенит"! Спасибо за веру! Вираж, болельщики, спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург! – написал Ракицкий.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ