Ярошик: «Ковба всегда мне помогал! В «Крыльях» он стал для меня большим другом»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иржи Ярошик отреагировал на новость о смерти экс-игрока самарцев Дениса Ковбы.

«Очень неприятно! Я слышал, что он лежит в реанимации, — сказал Ярошик «СЭ». — Денис стал для меня большим другом за 2 года в «Крыльях». Я ему посоветовал попробовать себя в «Спарте». И пражской команде я сказал, что нужно его рассмотреть. Денис мне советовал переходить в Испанию, когда мы были на сборах в «Спарте». Он мне говорил, чтобы я ничего не боялся и шел туда. Человек всегда мне помогал по футболу. Денис был очень веселый, очень дружный. Тяжело, конечно, говорить, что его нет. Это большая потеря для всех футбольных и нефутбольных людей. Он был очень классным футболистом. Я думал, что его спортивный организм поборется с этой болезнью... Очень тяжело».

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.