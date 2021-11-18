Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о смерти экс-полузащитника самарцев Дениса Ковба.

«Ковба — один из тех, кто жил «Крыльями». Самара — один из наиболее футбольных городов. Могу так сказать, потому что работал во многих городах, в разных лигах, объездил всю страну. Мне кажется, Самара в этом плане отличается именно такими людьми.

Когда открывали мемориальную доску Борису Казакову приходили болельщики с 50-летним и даже более стажем. У них традиции хранятся лучше, чем в других городах. Помню, посещаемость стадиона «Металлург» в 2004-м была лучшей в Восточной Европе, хотя арена старенькая. Он жил футболом. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковба находится в реанимации с коронавирусом.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й, а также с 2010 по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.