Черевченко вернется на пост главного тренера «Химок»
12:56
Как стало известно «СЭ», Игорь Черевченко возвращается на пост главного тренера «Химок».
25 октября подмосковный клуб отправили в отставку 47-летнего российского специалиста.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ранее сообщил, что примерно к 19 ноября клуб объявит имя нового главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности является Игорь Ющенко.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю