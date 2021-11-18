Черевченко вернется на пост главного тренера «Химок»

Как стало известно «СЭ», Игорь Черевченко возвращается на пост главного тренера «Химок».

25 октября подмосковный клуб отправили в отставку 47-летнего российского специалиста.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ранее сообщил, что примерно к 19 ноября клуб объявит имя нового главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности является Игорь Ющенко.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.