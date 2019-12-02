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Яркий танец Рауша в победной раздевалке «Динамо» после матча с «Локомотивом»

14:24
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«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видео из победной раздевалки команды после матча 18-го тура с «Локомотивом» (2:1).

В ходе празднования этой победы яркий танец исполнил защитник Константин Рауш, а главный тренер динамовцев Кирилл Новиков произнес эмоциональную речь.

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