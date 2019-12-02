Яркий танец Рауша в победной раздевалке «Динамо» после матча с «Локомотивом»

«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видео из победной раздевалки команды после матча 18-го тура с «Локомотивом» (2:1).

В ходе празднования этой победы яркий танец исполнил защитник Константин Рауш, а главный тренер динамовцев Кирилл Новиков произнес эмоциональную речь.

??Вызываем на баттл @ufafc и Вадима Евсеева ?? pic.twitter.com/Srd2Bm34o9 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 2, 2019

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