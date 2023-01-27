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Сегодня, 11:45

Якубко считает, что Абаскалю надо оставаться в «Спартаке» до достижения результатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» очень хорошие условия работы, клуб всегда борется за высокие цели — это просто факты. Если Абаскаля все устраивает в «Спартаке», а я думаю, что любого тренера там все бы устраивало, ему не надо дергаться. Стоит остаться, поработать и добиться какого-то результата. Тогда потом будет намного легче куда-то уходить. Все-таки пока он каких-то сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-poka-abaskal-sumasshedshih-rezul-tatov-so-spartakom-ne-dobilsya/

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Квинси Промес

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