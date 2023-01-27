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Гогличидзе: «У отца жены были проблемы с раком, в России сказали: «Несите гроб». Не раздумывая поехали в Израиль»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о том, как в 2020 году у него подозревали рак.

— Как все было: в Ростове женщина на УЗИ сказала, что ничего не видит, — приводит слова Гогличидзе Sport24. — Приехал на МРТ, сделал биопсию, и мне сказали: рак, вторая стадия, надо срочно делать химию. Я сказал: «Как вы можете ее делать? Хотя бы проверьте меня». Настаивали: «Нет, нужна химия».

Хорошо, что рядом была семья. Она и предложила поехать в Израиль, несмотря на то что и финансово тогда было непросто. Такие ситуации всегда сплачивают.

— Почему тебе так не внушали доверия ростовские врачи?

— У отца моей жены тоже были проблемы с раком. Они поехали в Израиль, потому что в ростовской больнице им сказали: «Несите гроб». Они собрали вещи, и не раздумывая поехали. Ужасно это все. Когда мы были в ростовской больнице, я видел много больных раком детей, пацанов, девушек. По 3-5 лет ребятам было. Я не мог на это смотреть. Слезы наворачивались.

Гогличидзе выступает за «Урал» с лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 20 матчей за екатеринбуржцев, в которых отметился результативной передачей и заработал красную карточку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-goglichidze-u-ottsa-zheny-byli-problemy-s-rakom-v-rossii-skazali-nesite-grob-ne-razdumyvaya-poyekhali-v-izrail

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Лео Гогличидзе
ФК Урал
4
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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