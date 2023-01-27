Агент Раконьяца заявил, что «Локомотив» ведет переговоры с «Црвеной Звездой»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Црвена Звезда» заинтересована в аренде игрока.

«Клубы ведут переговоры. Насколько возможен переход этой зимой в «Црвену Звезду»? Давайте посмотрим», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. За московский клуб он провел 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.