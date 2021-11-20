Ловчев: «Я знал весь конфликт Карпина и Дзюбы. Артем имел право сказать, что не в форме»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«Хорошая форма определяется не одной игрой. Играли со слабой командой, с которой я бы, может, забивал. Также он был в хорошем настроении, что важно для игрока в возрасте. На него много играли. Так что в той игре он был хорош, но были и другие игры, где он не показывал такой результат. Неслучайно тренер команды не ставил его в основной состав. Определяется форма длительным временным отрезком, а не одной игрой», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Ловчев высказался о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина и Дзюбы.

«Когда Дзюба сделал заявление, что он не в лучшей форме, это была правда. Все остальное идет от конфликта. Кто-то должен быть взрослее и умнее. Наверное, это относится к главному тренеру. Молодые люди изменились, надо быть умнее. Карпин — честолюбивый и сложный человек. Его надо таким воспринимать. Я знал весь их конфликт. Дзюба шел и доказывал во всех командах, куда его отправляли. Так что он имел право тогда так ответить главному тренеру. А касательно слов Карпина о том, что теперь он будет клоуном вместо Дзюбы, то я могу себе представить, что бы такое сказал, например, Лобановский или другой великий тренер», — добавил Ловчев.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.