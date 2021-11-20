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Ловчев: «Я знал весь конфликт Карпина и Дзюбы. Артем имел право сказать, что не в форме»

Ловчев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина
13:34
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Ловчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1).

«Хорошая форма определяется не одной игрой. Играли со слабой командой, с которой я бы, может, забивал. Также он был в хорошем настроении, что важно для игрока в возрасте. На него много играли. Так что в той игре он был хорош, но были и другие игры, где он не показывал такой результат. Неслучайно тренер команды не ставил его в основной состав. Определяется форма длительным временным отрезком, а не одной игрой», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Ловчев высказался о конфликте главного тренера сборной России Валерия Карпина и Дзюбы.

«Когда Дзюба сделал заявление, что он не в лучшей форме, это была правда. Все остальное идет от конфликта. Кто-то должен быть взрослее и умнее. Наверное, это относится к главному тренеру. Молодые люди изменились, надо быть умнее. Карпин — честолюбивый и сложный человек. Его надо таким воспринимать. Я знал весь их конфликт. Дзюба шел и доказывал во всех командах, куда его отправляли. Так что он имел право тогда так ответить главному тренеру. А касательно слов Карпина о том, что теперь он будет клоуном вместо Дзюбы, то я могу себе представить, что бы такое сказал, например, Лобановский или другой великий тренер», — добавил Ловчев.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 60 (4:1), Чистяков, 88 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 72 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Пенчиков, 72) Козлов (Шарипов, 72) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 76) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
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П1

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Ф1 (-1.0)

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Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
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1.69

Обе забьют - да

22%

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Ф2 (0)

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