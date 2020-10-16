«Я не согласен с его характеристикой отъезда в «Сочи». Александр Медведев — о сорвавшемся трансфере Шатова
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание экс-футболиста сине-бело-голубых Олега Шатова о сорвавшемся трансфере в «Сочи». Ранее в интервью Sport24 Шатов заявил, что сам отказался от перехода в сочинский клуб.
— Шатов заявил, что тоже мог перейти в «Сочи» вместе с Кокориным. Он сказал, что был диалог с вами.
— Конечно, мы с ним регулярно беседовали. Другое дело, что я не согласен с его характеристикой отъезда в «Сочи». Как он говорит, что это было бы «футбольным преступлением» — ничего криминального не было в этом. Не знаю, почему он такие характеристики дает. Желаю Олегу успехов в «Рубине». (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.