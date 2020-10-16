Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание экс-футболиста сине-бело-голубых Олега Шатова о сорвавшемся трансфере в «Сочи». Ранее в интервью Sport24 Шатов заявил, что сам отказался от перехода в сочинский клуб.

— Шатов заявил, что тоже мог перейти в «Сочи» вместе с Кокориным. Он сказал, что был диалог с вами.

— Конечно, мы с ним регулярно беседовали. Другое дело, что я не согласен с его характеристикой отъезда в «Сочи». Как он говорит, что это было бы «футбольным преступлением» — ничего криминального не было в этом. Не знаю, почему он такие характеристики дает. Желаю Олегу успехов в «Рубине». (Константин Колмаков)

Шатов рассказал, почему не перешел в «Сочи»