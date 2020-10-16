Шатов рассказал, почему не перешел в «Сочи»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал, почему отказался от перехода в «Сочи» в период, когда выступал за «Зенит». Ранее об этом рассказал президент южного клуба Борис Ротенберг.

— В Сочи меня отправляли зимой, — приводит Sport24 слова Шатова. — Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». Я ответил, что готов подписать контракт с Петербургом, но в Сочи я ни при каких условиях не поеду.

— Почему?

— А что мне там делать — когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я бы играл во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

— Вы лично общались с Ротенбергом?

— Нет. Я общался гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать.