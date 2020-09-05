Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — рассказал, кто принимает решение отдать в аренду молодых футболистов, а также отметил, с каким количеством игроков ему удобно работать.

— Мы обсуждали это еще с Томасом Цорном давным-давно. По-моему, еще когда тренировались в Тарасовке. У меня было достаточно времени, чтобы изучить всех ребят. Особенно во время коронавируса. Да, я не смог увидеть матчи вживую, но смотрел записи, изучал данные по скаутским программам. Всегда есть один вопрос — вот этот парень, как бы его не звали, на какой бы позиции он не выступал — имеет большие шансы играть в основе или нет? Если да, конечно, он останется. Если же мы видим, к примеру, что слева у нас есть Айртон и под ним Голосов, то лучше прямо и честно сказать Ломовицкому?, что ему лучше отправиться в аренду. У нас, повторюсь, не было летних сборов, чтобы просмотреть и пообщаться с каждым. В данный момент у меня слишком много игроков — 24 человека. Я привык работать с меньшим количеством. Это важно в плане мотивации, когда ты можешь уделить время каждому.

К примеру, сейчас мы играем двусторонку «11 на 11», и мне приходится двух-трех парней не задействовать. Какая тут мотивация, когда я говорю кому-то: «Так, ты пока иди побегай по кругу». Мне нравятся мои игроки, и я хочу уделить время каждому, общаться с каждым с должным уважением. А теперь представьте, что у нас было бы еще на четыре-пять игроков больше... Вау! Что делать? Их надо интегрировать в команду, обучать нашей тактике. Кто-то считает, что вот придет футболист и через неделю заиграет. Нет, все не так просто.

У нас был очень важный разговор об этом с Томасом, и когда пришел Шамиль Газизов, я объяснил ему свою точку зрения. Он с ней согласился. Каждый должен понимать, что любое подобное решение согласовывается с руководством клуба. Я не принимаю решения индивидуально — кто я такой? Я всего лишь тренер. Я не могу сказать: «Этот парень мне не нужен». Это обсуждение с штабом, с тренерами по физподготовке, с Газизовым, с Федуном... Сейчас у нас большая команда. И важно, чтобы каждый — клуб, тренер, игроки — делали свою работу. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)