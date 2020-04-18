«Я горд быть вашим тренером». Тедеско поздравил «Спартак» с днем рождения

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско записал специальное видеообращение, в котором поздравил московский клуб с днем рождения.

— Привет, красно-белые. Я очень надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы и что у вас все хорошо, — начал тренер свою речь на русском языке.

— «Спартак» — это большой клуб с богатой историей, — продолжил Тедеско уже на английском. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!