«Вырос с вами как футболист». Жемалетдинов поблагодарил Семина за совместную работу
09:29
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поблагодарил главного тренера Юрия Семина за совместную работу.
Ранее руководство железнодорожников объявило о том, что не будет продлевать с 73-летним Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.
— Юрий Павлович, спасибо вам за все! Я вырос с вами как футболист, удачи вам в дальнейших делах, — написал у себя в Instagram Жемалетдинов.
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