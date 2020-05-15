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«Вырос с вами как футболист». Жемалетдинов поблагодарил Семина за совместную работу

09:29

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поблагодарил главного тренера Юрия Семина за совместную работу.

Ранее руководство железнодорожников объявило о том, что не будет продлевать с 73-летним Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.

— Юрий Павлович, спасибо вам за все! Я вырос с вами как футболист, удачи вам в дальнейших делах, — написал у себя в Instagram Жемалетдинов.

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