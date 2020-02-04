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Выполняет ли «Локомотив» задачи на сезон? Объясняет глава клуба Мещеряков

18:22
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» отметил, что железнодорожники способны побороться за самое высокое место в РПЛ.

— Задача на сезон перед Семиным не менялась? Ему нужно попасть в пятерку по итогам чемпионата?

— Во-первых, задача на сезон была следующая. Попадание в пятерку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. («Локомотив» занял четвертое место в своей группе Лиги чемпионов и не будет играть в еврокубках весной. — Прим. «СЭ»). Во-вторых, лично я считаю, что в настоящее время у «Локомотива» есть все возможности бороться за самое высокое место.

— За чемпионство?

— Еще раз. Есть все возможности бороться за самое высокое место!

— Вот только отставание от «Зенита» составляет 11 очков.

— Говорю в третий раз. Нынешняя команда способна бороться за самое высокое место. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Мещерякова

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