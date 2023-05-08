Малафеев — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Незаменимых не бывает»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем сине-бело-голубых после пятого подряд чемпионства, которое они оформили в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Я не думаю, что «Зенит» в случае ухода бразильцев пострадает настолько, что не сможет бороться за первую строчку в чемпионате. Про многих ушедших футболистов говорили, что они играют важные роли в клубе и как же «Зенит» справится без них. Незаменимых не бывает. Что касается рекорда Романцева, без понятия, сможет ли побить этот рекорд Сергей Богданович, но всячески ему желаю новых побед», — сказал Малафеев «СЭ».

Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.