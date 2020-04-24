Вячеслав Малафеев: «Не буду комментировать слова Дзюбы, пока являюсь сотрудником «Зенита»

Бывший вратарь и заместитель спортдиректора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба сказал, что не хочет иметь ничего общего с Малафеевым.

— Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба, — приводит слова Малафеева «Фонтанка». — Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.