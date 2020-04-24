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Вячеслав Малафеев: «Не буду комментировать слова Дзюбы, пока являюсь сотрудником «Зенита»

16:04
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото "СЭ"
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Бывший вратарь и заместитель спортдиректора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слова форварда Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба сказал, что не хочет иметь ничего общего с Малафеевым.

— Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба, — приводит слова Малафеева «Фонтанка». — Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/04/24/69109780/

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