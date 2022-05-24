Колосков: «Я твердо убежден в том, что РПЛ расширять нельзя»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение сохранить РПЛ в формате 16 команд.

«Я твердо убежден в том, что РПЛ расширять нельзя. Многие не против того, чтобы было расширение, но при этом нельзя премьер-лигу рассматривать отдельно от всего остального. У нас есть национальный футбол — три лиги, масса соревнований. Из этой структуры нельзя что-то вычленять и проводить манипуляции, это отражается на всем нашем футболе.

Допустим, расширяем РПЛ. Что за клубы приходят? Какие у них традиции, какая материальная база, какое финансовое обеспечение, есть ли у них интернат, академия, стадион, база? Сотни вопросов! А мы все говорим о том, должно быть 16 команд или 18. Я уж не говорю о конкурентоспособности. Сегодня российскому футболу вполне достаточно 16 команд, и в ближайшее время если ничего не изменится с точки зрения мастерства футболистов, класса команд, финансирования, то нет смысла вообще на эту тему разговаривать», — сказал Колосков «Газете.Ru».