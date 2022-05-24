Евсеев: «Наверное, все взвесили и приняли решение оставить 16 команд»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Приняли — значит, приняли. За такое решение отвечают люди, которые компетентны в этом вопросе. Наверное, все взвесили и приняли решение оставить 16 команд», — сказал Евсеев «РБ Спорт».

Таким образом, РПЛ покидают «Арсенал» и «Рубин». «Уфа» и «Химки» сыграют с «Оренбургом» и «СКА-Хабаровск» за право участвовать в следующем сезоне в высшем дивизионе российского футбола.