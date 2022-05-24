Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:04

Агент Лисаковича ответил на вопрос о будущем нападающего

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Томислав Живко, представляющий интересы нападающего Виталия Лисаковича, рассказал о будущем своего клиента.

— Пока не поговорю с руководством «Рубина», ничего не могу сказать, — заявил Живко «РБ Спорт». — Эти новости только что пришли и сейчас тяжело что-то говорить. Но мы сами в шоке от того, как все повернулось. Этого никто не мог предсказать, когда мы подписывали контракт с «Рубином».

— Есть ли уже какие-то предложения по Лисаковичу?

— Интерес всегда есть, всегда есть звонки. Но пока ни с кем не разговаривали конкретно, потому что ждали, что произойдет. Пока в шоке, ничего не могу сказать.

Лисакович провел в составе «Рубина» в РПЛ десять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lisakovicha-my-v-shoke-kto-mog-znat-chety-re-mesyatsa-nazad-chto-rubin-vy-letit/
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА раскритиковал отказ от расширения РПЛ до 18 команд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости