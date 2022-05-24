Агент Лисаковича ответил на вопрос о будущем нападающего

Агент Томислав Живко, представляющий интересы нападающего Виталия Лисаковича, рассказал о будущем своего клиента.

— Пока не поговорю с руководством «Рубина», ничего не могу сказать, — заявил Живко «РБ Спорт». — Эти новости только что пришли и сейчас тяжело что-то говорить. Но мы сами в шоке от того, как все повернулось. Этого никто не мог предсказать, когда мы подписывали контракт с «Рубином».

— Есть ли уже какие-то предложения по Лисаковичу?

— Интерес всегда есть, всегда есть звонки. Но пока ни с кем не разговаривали конкретно, потому что ждали, что произойдет. Пока в шоке, ничего не могу сказать.

Лисакович провел в составе «Рубина» в РПЛ десять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.