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Вячеслав Караваев: «Слуцкий и Березуцкие про мой переход в «Зенит» не шутили»

15:38
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Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев на своей презентации рассказал, как его проводили из «Витесса».

— Леонид Слуцкий и братья Березуцкие известны своим чувством юмора. Они как-то шутили про ваш переход в «Зенит»?

— Нет, не шутили. Наоборот, поздравили, сказали: «Дерзай». Это новый вызов, шаг вперед. По поводу перехода никак не шутили.

— Против ЦСКА будет принципиальный матч?

— Для меня и для остальных игроков все игры принципиальны.

— Впереди у вас игра с «Арсеналом». Что знаете об этом сопернике?

— Мне сложно сказать. У нас еще не было теории по этому поводу. Думаю, тренеры нам помогут. Мы должны играть в свой футбол и взять три очка. (Дмитрий Зимин)

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