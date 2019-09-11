Вячеслав Караваев: «Слуцкий и Березуцкие про мой переход в «Зенит» не шутили»

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев на своей презентации рассказал, как его проводили из «Витесса».

— Леонид Слуцкий и братья Березуцкие известны своим чувством юмора. Они как-то шутили про ваш переход в «Зенит»?

— Нет, не шутили. Наоборот, поздравили, сказали: «Дерзай». Это новый вызов, шаг вперед. По поводу перехода никак не шутили.

— Против ЦСКА будет принципиальный матч?

— Для меня и для остальных игроков все игры принципиальны.

— Впереди у вас игра с «Арсеналом». Что знаете об этом сопернике?

— Мне сложно сказать. У нас еще не было теории по этому поводу. Думаю, тренеры нам помогут. Мы должны играть в свой футбол и взять три очка. (Дмитрий Зимин)