Вуячич продлил контракт с «Рубином»

«Рубин» подписал новое соглашение с защитником Игором Вуячичем, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 2029 года.

Вуячич перешел в «Рубин» из «Партизана» летом 2023-го. Он провел 67 матчей за команду из Казани во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

В сезоне-2024/25 «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками.