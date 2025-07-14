Вуячич продлил контракт с «Рубином»
«Рубин» подписал новое соглашение с защитником Игором Вуячичем, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 2029 года.
Вуячич перешел в «Рубин» из «Партизана» летом 2023-го. Он провел 67 матчей за команду из Казани во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.
В сезоне-2024/25 «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками.
Источник: https://t.me/fcrk1958/25697
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|2
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|6
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|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
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|1
|0
|1
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|3
|
8
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|1
|0
|1
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|3
|
9
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|3
|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|0
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|- : -
|9.08
|20:30
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|- : -
|10.08
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|Факел – Ахмат
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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