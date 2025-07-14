«Рубин» объявил о продлении контракта с Безруковым

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист выступает за «Рубин» с 2022 года. Всего за основную команду 23-летний полузащитник провел 74 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее в понедельник «Рубин» объявил о продлении соглашения с 30-летним защитником Игором Вуячичем до 2029 года.

В сезоне-2024/25 клуб из Казани занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками.