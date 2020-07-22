Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 30-го тура с «Зенитом» (1:2) поблагодарил команду за сложный сезон. При этом он согласился: за короткую паузу перед новым чемпионатом вряд ли удастся решить главные проблемы по организации турнира.

— Хотелось бы, конечно, больше времени, — сказал Карпин в послематчевом комментарии. — Я думаю, что за эти две недели, которые будут, возьмем 2-3 дня паузы, а дальше тренироваться. За эти 10-12 дней надо набирать. Хватит или не хватит времени — другой вопрос. Я думаю, что однозначно будем лучше выглядеть.

— Нет опасений, что и новый сезон стартует с теми же проблемами?

— Сто процентов, что он стартует с теми же проблемами, что и старый сезон. Коронавирус никуда не делся, он как был, так и есть. Все проблемы останутся.

— По ходу сезона вы говорили, что пятое место станет успехом. А теперь, когда сезон завершен, у вас какое ощущение: это максимум для команды?

— Я думаю, если бы у нас не было этой проблемы с коронавирусом, то мы могли бы выступить лучше. Но пятое место в нынешней ситуации, я считаю, это более чем хорошо.

Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали все, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба. (Артем Агапов)