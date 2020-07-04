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Все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

13:28
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Футболисты «Уфы» сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом», — говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте уфимцев. — Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре!

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Урал» состоится в воскресенье, 5 июля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следующий матч

Место: 7 | Очки: 32
Уфа
Н Н В П Н
16:30 05/07/2020
- : -
+4 =3 -8 (13 - 19)
Место: 9 | Очки: 31
Урал
В В В П П
2.50 3.10 3.10 Сделать ставку
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
А. Беленов
5.96
Й. Неделчару
5.84
Д. Табидзе
5.81
О. Эль-Кабир
5.94
Д. Кулаков
5.75
Э. Бикфалви
5.67
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