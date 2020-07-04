Все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты «Уфы» сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом», — говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте уфимцев. — Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре!

Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом».



Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре! ? pic.twitter.com/qSyVOxxJSN — ФК УФА (@UfaFc) July 4, 2020

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Урал» состоится в воскресенье, 5 июля. Начало — в 16.30 по московскому времени.