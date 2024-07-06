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Врио губернатора Самарской области заявил о поддержке «Крыльев Советов» и планах по модернизации базы клуба

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о поддержке «Крыльев Советов» и планах по модернизации клубной базы.

«Работаю в регионе месяц, но про «Крылья Советов» знаю очень давно. Когда перешел на работу в Самарскую область, мне люди, друзья из разных регионов, из разных сфер говорили: слушай, у тебя там будет по-разному, но есть «Крылья Советов». «Крылья» в Самарской области знают все, команду очень любят. Приехал, чтобы познакомиться, узнать, чем помочь.
«Крылья» — команда сильная, руководство у клуба сильное. Я не профессионал в этом виде спорта, в вашей деятельности, но помогать готов. С футболистами бегать по полю не будем, но будем поддерживать клуб — финансово и не только. Я вижу бюджет, который выделяется из региона на поддержку команды. Он значительный и позволяет, чтобы у команды были условия, чтобы тренироваться и побеждать. Но будем создавать дополнительные условия для тренировок, улучшать условия на клубной базе», — приводит «РБ Спорт» слова Федорищева.

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 30 матчах.

Источник: РБ Спорт
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