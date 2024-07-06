Врио губернатора Самарской области заявил о поддержке «Крыльев Советов» и планах по модернизации базы клуба
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о поддержке «Крыльев Советов» и планах по модернизации клубной базы.
«Работаю в регионе месяц, но про «Крылья Советов» знаю очень давно. Когда перешел на работу в Самарскую область, мне люди, друзья из разных регионов, из разных сфер говорили: слушай, у тебя там будет по-разному, но есть «Крылья Советов». «Крылья» в Самарской области знают все, команду очень любят. Приехал, чтобы познакомиться, узнать, чем помочь.
«Крылья» — команда сильная, руководство у клуба сильное. Я не профессионал в этом виде спорта, в вашей деятельности, но помогать готов. С футболистами бегать по полю не будем, но будем поддерживать клуб — финансово и не только. Я вижу бюджет, который выделяется из региона на поддержку команды. Он значительный и позволяет, чтобы у команды были условия, чтобы тренироваться и побеждать. Но будем создавать дополнительные условия для тренировок, улучшать условия на клубной базе», — приводит «РБ Спорт» слова Федорищева.
В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 30 матчах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -