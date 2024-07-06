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Семшов объяснил, почему является противником системы «осень-весна»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов объяснил, почему ему не нравится нынешний формат РПЛ.

«Если логично рассуждать, то сейчас команды готовятся два зимних месяца к 11-12 турам весенней части сезона. Раньше мы зимой два месяца готовились к целому сезону. Когда начинался чемпионат, ты две-три игры набирал форму, а потом уже нормально играл. Перерыв между кругами был максимум две недели. Мне кажется, так удобнее было. Ну и вспомните достижения при «весне-осени» — две победы российских клубов в еврокубках. При нынешней системе такого не было. В общем, мне старый формат удобнее. Легче было готовить поля. И летом играть при хорошей погоде с хорошими полями, а не как сейчас, когда мы из трех летних месяцев полтора либо отдыхаем, либо тренируемся на сборах.

Раньше был один большой отпуск зимой, и дальше ты почти без пауз играл с марта по ноябрь. Иногда только в четные годы были перерывы на чемпионат мира или Европы. Но зато в нечетные можно было играть всё лето. И болельщики ходили на стадион не в мороз. Плюс комплектовать зимой команду времени гораздо больше, чем летом. А если еще попадаешь в отборочный цикл еврокубков и теряешь летом ряд ключевых игроков, то тяжело подготовиться и собрать новый состав. Так было у нас с Черевченко в 2019 году, когда мы вывели «Арсенал» в Лигу Европы, потеряли ряд лидеров, находившихся в аренде, и вылетели в квалификации от «Нефтчи». При старой системе потери случились бы зимой. И за полгода до старта еврокубков было бы время найти новых футболистов и наиграть с ними состав», — приводят «Известия» слова Семшова.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: Известия
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