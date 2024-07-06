Семшов объяснил, почему является противником системы «осень-весна»
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов объяснил, почему ему не нравится нынешний формат РПЛ.
«Если логично рассуждать, то сейчас команды готовятся два зимних месяца к 11-12 турам весенней части сезона. Раньше мы зимой два месяца готовились к целому сезону. Когда начинался чемпионат, ты две-три игры набирал форму, а потом уже нормально играл. Перерыв между кругами был максимум две недели. Мне кажется, так удобнее было. Ну и вспомните достижения при «весне-осени» — две победы российских клубов в еврокубках. При нынешней системе такого не было. В общем, мне старый формат удобнее. Легче было готовить поля. И летом играть при хорошей погоде с хорошими полями, а не как сейчас, когда мы из трех летних месяцев полтора либо отдыхаем, либо тренируемся на сборах.
Раньше был один большой отпуск зимой, и дальше ты почти без пауз играл с марта по ноябрь. Иногда только в четные годы были перерывы на чемпионат мира или Европы. Но зато в нечетные можно было играть всё лето. И болельщики ходили на стадион не в мороз. Плюс комплектовать зимой команду времени гораздо больше, чем летом. А если еще попадаешь в отборочный цикл еврокубков и теряешь летом ряд ключевых игроков, то тяжело подготовиться и собрать новый состав. Так было у нас с Черевченко в 2019 году, когда мы вывели «Арсенал» в Лигу Европы, потеряли ряд лидеров, находившихся в аренде, и вылетели в квалификации от «Нефтчи». При старой системе потери случились бы зимой. И за полгода до старта еврокубков было бы время найти новых футболистов и наиграть с ними состав», — приводят «Известия» слова Семшова.
РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -