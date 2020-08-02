Вратарь «Знамени Труда», в которого попала молния, побывал на тренировке «Динамо» по приглашению Шунина

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин показал, как вратарь команды «Знамя Труда» Иван Заборовский, в которого в конце июня попала молния, побывал на тренировке бело-голубых.

Заборовский приехал на базу «Динамо» по приглашению Шунина. Вратарь московского клуба позвал игрока команды из Орехово-Зуево посмотреть на работу футболистов премьер-лиги и подарил ему новые бутсы.

— Ваня, здоровья и удачи тебе! Как шутили вчера в команде, после удара молнии у тебя должны появиться сверхспособности, — написал у себя в Instagram Шунин. — Посмотрим, но, похоже, сверхмотивация у тебя уже есть. Работай, проявляй себя и выходи на топ-уровень.