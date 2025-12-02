Москвичев: «Мне приятно слышать слова Аршавина, но я никак от этого не расплываюсь»
Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.
— Прошлогодние слова Андрея Аршавина, произнесенные им в эфире «Матч ТВ»: «Москвичев — современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените»... Я не вижу, в чем он уступает». Как считаешь, ты сейчас готов бороться за место в старте «Зенита»?
— Реабилитация еще продолжается, но психологически чувствую себя готовым. Я был готов еще в прошлом сезоне. Помню свои первые сборы с «Зенитом» в Абу-Даби два года назад — тогда я понимал, что сильно уступаю ребятам: Сане Васютину, Мише (Кержакову. — Прим. «СЭ»), Денису (Адамову. — Прим. «СЭ»). Поэтому уехал в «Чайку», потом в «Оренбург». А сейчас именно психологически я уже созрел.
— А если говорить о чисто игровых качествах? В чем ты уступаешь Адамову или Латышонку, а в чем превосходишь?
— В моем нынешнем состоянии, после травмы, возможно, уступаю во многих компонентах, ха-ха.
— Часто Аршавин очень тепло о тебе отзывался. Какие у вас отношения?
— Отношения исключительно «тренер — игрок», потому что я воспринимаю Андрея Сергеевича больше как тренера, а не медийную личность. Когда он получал тренерскую лицензию, то работал вместе с моим 2004 годом в академии и много мне подсказывал, и не всегда в положительном тоне. Но это только помогало расти. Мне приятно слышать его слова, но я никак от этого не расплываюсь. Просто продолжаю работать.
— После травмы виделись с ним?
— Кстати... Ни разу не пересекались! Он достаточно занятой человек, постоянно в путешествиях, на матчах, в работе, — сказал Москвичев «СЭ».
В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В мае 2025-го он порвал «кресты», после чего вернулся к тренировкам в общей группе только в ноябре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5