Москвичев: «Мне приятно слышать слова Аршавина, но я никак от этого не расплываюсь»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

— Прошлогодние слова Андрея Аршавина, произнесенные им в эфире «Матч ТВ»: «Москвичев — современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените»... Я не вижу, в чем он уступает». Как считаешь, ты сейчас готов бороться за место в старте «Зенита»?

— Реабилитация еще продолжается, но психологически чувствую себя готовым. Я был готов еще в прошлом сезоне. Помню свои первые сборы с «Зенитом» в Абу-Даби два года назад — тогда я понимал, что сильно уступаю ребятам: Сане Васютину, Мише (Кержакову. — Прим. «СЭ»), Денису (Адамову. — Прим. «СЭ»). Поэтому уехал в «Чайку», потом в «Оренбург». А сейчас именно психологически я уже созрел.

— А если говорить о чисто игровых качествах? В чем ты уступаешь Адамову или Латышонку, а в чем превосходишь?

— В моем нынешнем состоянии, после травмы, возможно, уступаю во многих компонентах, ха-ха.

— Часто Аршавин очень тепло о тебе отзывался. Какие у вас отношения?

— Отношения исключительно «тренер — игрок», потому что я воспринимаю Андрея Сергеевича больше как тренера, а не медийную личность. Когда он получал тренерскую лицензию, то работал вместе с моим 2004 годом в академии и много мне подсказывал, и не всегда в положительном тоне. Но это только помогало расти. Мне приятно слышать его слова, но я никак от этого не расплываюсь. Просто продолжаю работать.

— После травмы виделись с ним?

— Кстати... Ни разу не пересекались! Он достаточно занятой человек, постоянно в путешествиях, на матчах, в работе, — сказал Москвичев «СЭ».

В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В мае 2025-го он порвал «кресты», после чего вернулся к тренировкам в общей группе только в ноябре.