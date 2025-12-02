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2 декабря 2025, 14:20

Москвичев: «Мне приятно слышать слова Аршавина, но я никак от этого не расплываюсь»

Роман Кольцов
Корреспондент

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим футболистом сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

— Прошлогодние слова Андрея Аршавина, произнесенные им в эфире «Матч ТВ»: «Москвичев — современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените»... Я не вижу, в чем он уступает». Как считаешь, ты сейчас готов бороться за место в старте «Зенита»?

— Реабилитация еще продолжается, но психологически чувствую себя готовым. Я был готов еще в прошлом сезоне. Помню свои первые сборы с «Зенитом» в Абу-Даби два года назад — тогда я понимал, что сильно уступаю ребятам: Сане Васютину, Мише (Кержакову. — Прим. «СЭ»), Денису (Адамову. — Прим. «СЭ»). Поэтому уехал в «Чайку», потом в «Оренбург». А сейчас именно психологически я уже созрел.

— А если говорить о чисто игровых качествах? В чем ты уступаешь Адамову или Латышонку, а в чем превосходишь?

— В моем нынешнем состоянии, после травмы, возможно, уступаю во многих компонентах, ха-ха.

— Часто Аршавин очень тепло о тебе отзывался. Какие у вас отношения?

— Отношения исключительно «тренер — игрок», потому что я воспринимаю Андрея Сергеевича больше как тренера, а не медийную личность. Когда он получал тренерскую лицензию, то работал вместе с моим 2004 годом в академии и много мне подсказывал, и не всегда в положительном тоне. Но это только помогало расти. Мне приятно слышать его слова, но я никак от этого не расплываюсь. Просто продолжаю работать.

— После травмы виделись с ним?

— Кстати... Ни разу не пересекались! Он достаточно занятой человек, постоянно в путешествиях, на матчах, в работе, — сказал Москвичев «СЭ».

В прошлом сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В мае 2025-го он порвал «кресты», после чего вернулся к тренировкам в общей группе только в ноябре.

Богдан Москвичев.«Слава богу, никто не кричал: «Уноси! Уноси!» Первое большое интервью Москвичева после разрыва «крестов»

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Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Богдан Москвичев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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