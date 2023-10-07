Вратарь «Зенита» Адамов назвал тяжелой игру против «Сочи»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Игра тяжелая. Мы тяжело входили в нее — возможно, из-за перелета, возможно, из-за того, что игра ранняя. Было тяжело, но такие матчи надо вытаскивать на жилах, что мы сегодня и сделали», — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.