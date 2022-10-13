Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:04

Тарханов: «Талалаеву предстоит сделать результат в «Торпедо». Думаю, будет тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов поделился мнением о назначении Андрея Талалаева главным тренером московского клуба.

— Талалаев — опытный тренер, — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем». — Задачей, наверное, будет не занять первое место, а вытащить «Торпедо». А как это получится, посмотрим. Уровень игроков тоже определяет состояние команды.

— Как вы считаете, с чем сейчас связаны изменения в тренерском штабе команды? Под руководством Николая Савичева и Николая Ковардаев «Торпедо» набрал 5 очков в трех последних матчах.

— Эти тренеры только недавно стали тренировать, а команде нужен опытный человек. Повторюсь, все тоже зависит от игроков. Когда Бородюк начинал, все игроки соответствовали уровню первой лиги. Когда Кавардаев пришел, команда чуть-чуть укрепилась. Но тоже пока не понятно, что это за футболисты. Талалаеву предстоит все это объединить и сделать результат. Хотя, думаю, будет тяжело.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-obyasnil-smenu-trenera-v-torpedo
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тарханов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер ЦСКА Газзаев уверен в победе команды над «Спартаком» в дерби

Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку после посещения военкомата
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости