Александр Селихов: «Да, это вратарский гол»
Вратарь «Спартака» Александр Селихов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) прокомментировал гол, пропущенный от Данила Глебова на 90+5-й минуте встречи.
Селихов вышел в стартовом составе Спартка вперввые с 5 мая 2021 года — тогда он принял участие в игре 28-го тура РПЛ-2020/21 против тульского «Арсенала» (2:1).
«Упустили победу. Вот и все: все впечатления. В моменте ч голом хотел подстраховать защитника, потому что у меня такие были задачи: перед игрой просили, чтобы страховал. Думаю, да, это вратарский гол», — отметил Селихов.
? ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПАРАШЮТ ГЛЕБОВА ОТНЯЛ ПОБЕДУ У «СПАРТАКА». НА ДЖИКИЮ БОЛЬНО СМОТРЕТЬ... pic.twitter.com/YXIW9myGiT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
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