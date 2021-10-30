Глебов рассказал про свой гол «Спартаку» на последних секундах
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) подвел итоги встречи. 21-летний хавбек сравнял счет на 90+5-й минуте встречи.
— Как прокомментируете момент с забитым и пропущенным голом?
— Ну не разобрались там. Услышал подсказ «я», я пропускал, а сзади меня стоял Баштуш. В нашем голе получилось так, что перекинул. Увидел, что вратарь выходит — получилось. Все счастливы.
— Летом вас сватали в «Спартак». Была мотивация в этой игре?
— Нет, у меня каждую игру мотивация: играть за «Ростов».
— Показалось ли вам, что «Спартак» посильнее?
— Игра плюс-минус была равная. Может, чуть-чуть перебегали. А так в целом... Где-то мы могли выиграть, где-то «Спартак».
— Что подсказывал Кафанов?
— Видимо, он кому-то другому давал подсказ.
— Как дела в «Ростове»?
— Все нормально. Дела улучшаются, мы набираем очки. 4 очка. Достойная ига с Тулой и «Спартаком».
— Вы слышали то, что кричали болельщики «Спартака»?
— Нет. Только наших, и я им благодарен.
— Какая главная цель?
— Все смотрят таблицу. Там ситуация может кардинально поменяться.
— Ваш гол — это мастерство исполнителя или ошибка Селихова?
— Пусть обозреватели говорят. Гол не пахнет.
— Вы на контакте с Карпиным?
— Переписываемся. У нас осталась группа общая. Желает удачи, поздравляет.
— Кто главный тренер в вашей жизни?
— Тяжелый вопрос. Барышев. В «Анжи» был Адиев. Если говорить о первом-первом, то это Карпин Валерий Георгиевич.
? ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПАРАШЮТ ГЛЕБОВА ОТНЯЛ ПОБЕДУ У «СПАРТАКА». НА ДЖИКИЮ БОЛЬНО СМОТРЕТЬ... pic.twitter.com/YXIW9myGiT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
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У пищевика фраерское счастье. Забей Ростов первым-пипец был бы пищевику.Пищевик играет только за счёт индивидуальных возможностей трёх-четырёк легионеров. Тренерскую руку не видно. Было бы у Ростова столько денег, как у пищевика-боролся бы с бакланами.
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