Глебов рассказал про свой гол «Спартаку» на последних секундах

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) подвел итоги встречи. 21-летний хавбек сравнял счет на 90+5-й минуте встречи.

— Как прокомментируете момент с забитым и пропущенным голом?

— Ну не разобрались там. Услышал подсказ «я», я пропускал, а сзади меня стоял Баштуш. В нашем голе получилось так, что перекинул. Увидел, что вратарь выходит — получилось. Все счастливы.

— Летом вас сватали в «Спартак». Была мотивация в этой игре?

— Нет, у меня каждую игру мотивация: играть за «Ростов».

— Показалось ли вам, что «Спартак» посильнее?

— Игра плюс-минус была равная. Может, чуть-чуть перебегали. А так в целом... Где-то мы могли выиграть, где-то «Спартак».

— Что подсказывал Кафанов?

— Видимо, он кому-то другому давал подсказ.

— Как дела в «Ростове»?

— Все нормально. Дела улучшаются, мы набираем очки. 4 очка. Достойная ига с Тулой и «Спартаком».

— Вы слышали то, что кричали болельщики «Спартака»?

— Нет. Только наших, и я им благодарен.

— Какая главная цель?

— Все смотрят таблицу. Там ситуация может кардинально поменяться.

— Ваш гол — это мастерство исполнителя или ошибка Селихова?

— Пусть обозреватели говорят. Гол не пахнет.

— Вы на контакте с Карпиным?

— Переписываемся. У нас осталась группа общая. Желает удачи, поздравляет.

— Кто главный тренер в вашей жизни?

— Тяжелый вопрос. Барышев. В «Анжи» был Адиев. Если говорить о первом-первом, то это Карпин Валерий Георгиевич.