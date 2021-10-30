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Глебов рассказал про свой гол «Спартаку» на последних секундах

19:23
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) подвел итоги встречи. 21-летний хавбек сравнял счет на 90+5-й минуте встречи.

— Как прокомментируете момент с забитым и пропущенным голом?

— Ну не разобрались там. Услышал подсказ «я», я пропускал, а сзади меня стоял Баштуш. В нашем голе получилось так, что перекинул. Увидел, что вратарь выходит — получилось. Все счастливы.

— Летом вас сватали в «Спартак». Была мотивация в этой игре?

— Нет, у меня каждую игру мотивация: играть за «Ростов».

— Показалось ли вам, что «Спартак» посильнее?

— Игра плюс-минус была равная. Может, чуть-чуть перебегали. А так в целом... Где-то мы могли выиграть, где-то «Спартак».

— Что подсказывал Кафанов?

— Видимо, он кому-то другому давал подсказ.

— Как дела в «Ростове»?

— Все нормально. Дела улучшаются, мы набираем очки. 4 очка. Достойная ига с Тулой и «Спартаком».

— Вы слышали то, что кричали болельщики «Спартака»?

— Нет. Только наших, и я им благодарен.

— Какая главная цель?

— Все смотрят таблицу. Там ситуация может кардинально поменяться.

— Ваш гол — это мастерство исполнителя или ошибка Селихова?

— Пусть обозреватели говорят. Гол не пахнет.

— Вы на контакте с Карпиным?

— Переписываемся. У нас осталась группа общая. Желает удачи, поздравляет.

— Кто главный тренер в вашей жизни?

— Тяжелый вопрос. Барышев. В «Анжи» был Адиев. Если говорить о первом-первом, то это Карпин Валерий Георгиевич.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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