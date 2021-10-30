Тимур Гурцкая: «Спартак» слил сезон, этому нет оправдания»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне матча против «Ростова» (1:1) в 13-м туре Тинькофф РПЛ.

«Сразу вопрос — кто придет вместо Витории, — сказал Гурцкая. — У «Спартака» за 4 месяца нет спортивного директора, нет стратегического плана на будущее. Говорят, что у них есть спортивный директор? Кто? Некий парень, который живет во Франции, работает в одном из лучших клубов Европы. Откуда он знает, какие у нас проблемы в стране? Смешно, что он придет из «ПСЖ». Некий Катани, который никогда не работал, вдруг даст здесь результат. «Спартак» слил сезон, этому нет оправдания. Для болельщиков каждый матч имеет значение. Сегодняшняя игра оставляет удручающее впечатление.

Вопрос не в нескольких игроках. Пока не будет главной стратегии и главного тренера, который внушит команде оптимизм на изменения, ничего не будет. Не знаю, кто заменит Руя. Будет это Гаттузо или Фонсека. Нужен человек, который ментально поменяет философию этого клуба. Пускай они звонят Марко и говорят с ним. Вопрос здесь в том, что «Спартак» — сложная команда. Этот клуб гораздо сложнее того же «Локомотива». Не надо делать трагикомическую ситуацию по примеру «Локомотива». Надо сегодня выбрать спортивную линию.

Не могу и не хочу подсказывать «Спартаку». Они сами должны выбрать тренера и спортивную политику. С сегодняшним лимитом для меня иностранный тренер — это ошибка. Не из-за патриотических чувств. Просто проблема в том, что должен быть человек, который влияет на позицию внутри России. Если у человека нет яиц и азарта, он не пойдет. Человек с амбициями пойдет. Пойду ли я? Пускай позвонят и предложат, поговорим. За определенные условия я рассмотрел бы этот вариант, но дешево я им не сдамся».

В составе «Спартака» отличился Руслан Литвинов. У «Локо» забил Данил Глебов.