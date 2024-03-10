Вратарь «Сочи» Заболотный — о ничьей с «Локомотивом»: «Вроде бы одно очко это неплохо»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный прокомментировал ничью в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Вроде бы одно очко это неплохо. С другой стороны, мы могли выиграть, могли проиграть и опять выиграть. С чем связываю такое активное начало? Так получилось. Все началось с моей ошибки. Зацепил газон и сделал плохой пас. Хорошо, что ребята вовремя отыгрались. Потом началась упорная борьба после первых минут», — сказал Заболотный.

«Локомотив» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в чемпионате России. «Сочи» с 13 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

Сергей Жуков