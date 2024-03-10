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10 марта, 19:29

Булыкин — о ничьей «Локомотива» с «Сочи»: «Интрига была до самого конца»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Очень интересный получился матч. Много голов было забито и опасных моментов было тоже немало. Интрига была до самого конца матча. «Локомотив» мог, конечно, выиграть. Да, когда команда осталась в меньшинстве, ей было тяжело. Но после того, как у «Сочи» тоже удалили игрока, были равные составы, «Локомотив» мог забивать. В конце матча были хорошие моменты, и можно было одержать победу, но не получилось», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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13
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15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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