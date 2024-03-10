Булыкин — о ничьей «Локомотива» с «Сочи»: «Интрига была до самого конца»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Очень интересный получился матч. Много голов было забито и опасных моментов было тоже немало. Интрига была до самого конца матча. «Локомотив» мог, конечно, выиграть. Да, когда команда осталась в меньшинстве, ей было тяжело. Но после того, как у «Сочи» тоже удалили игрока, были равные составы, «Локомотив» мог забивать. В конце матча были хорошие моменты, и можно было одержать победу, но не получилось», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Локомотив» (32 очка) обошел «Спартак» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Сочи» (13) продолжает замыкать турнирную таблицу.