Николай Заболотный: «В РПЛ тенденция: при отсутствии результата всегда виноват тренер»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба.

«У нас идут одни проигрыши. Наверное, все [уход Хохлова. — Прим. «СЭ»] объективно. Если идет проигрыш на проигрыше... Это же видно невооруженным глазом. В результатах команды не всегда виноват тренер? Не всегда. Я и не виню тренера. Как вы видите, в нашем чемпионате при отсутствии результата всегда виноват тренер. В нашем чемпионате такая тенденция. Не я это придумал. Так получается», — сказал Заболотный «СЭ».

Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи» после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 8-го тура РПЛ. Его сменил Александр Точилин.