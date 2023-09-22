Точилин: «Черчесов дышит мне в спину? Пожалуйста»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Вы не боитесь, что в случае неудач вас быстро заменит Черчесов?

— А должен? Почему я должен бояться? Я уже и уходил, и приходил опять...

— Черчесов дышит вам в спину.

— Пожалуйста. Не мне решать. Я не уполномочен в этом плане.

17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи». Его место занял Точилин, который уже возглавлял команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

Станислав Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.