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Сегодня, 13:10

Точилин: «Черчесов дышит мне в спину? Пожалуйста»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Точилин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Вы не боитесь, что в случае неудач вас быстро заменит Черчесов?

— А должен? Почему я должен бояться? Я уже и уходил, и приходил опять...

— Черчесов дышит вам в спину.

— Пожалуйста. Не мне решать. Я не уполномочен в этом плане.

17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи». Его место занял Точилин, который уже возглавлял команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

Станислав Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Точилин
Станислав Черчесов
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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