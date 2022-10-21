Вратарь «Сочи» Адамов из-за перелома носа пропустит от двух до трех недель

Вратарь «Сочи» Денис Адамов из-за травмы в матче Кубка России против «Урала» (2:3) пропустит от двух до трех недель, сообщается на официальном сайте клуба.

«В результате вчерашнего столкновения с игроком «Урала» у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения. Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

Адамов в матче с «Уралом» столкнулся с форвардом соперника Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу. Вместо Адамова вышел Николай Заболотный.