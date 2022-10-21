Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Вратарь «Сочи» Адамов из-за перелома носа пропустит от двух до трех недель

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь «Сочи» Денис Адамов с врачами клуба.
Фото ФК «Сочи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов из-за травмы в матче Кубка России против «Урала» (2:3) пропустит от двух до трех недель, сообщается на официальном сайте клуба.

«В результате вчерашнего столкновения с игроком «Урала» у нашего голкипера был выявлен перелом носа без смещения. Операция в данном случае не потребуется. Восстановление займет чуть меньше месяца. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

Адамов в матче с «Уралом» столкнулся с форвардом соперника Раем Влутом. Нападающий врезался коленом в голову голкиперу по инерции — вратарь резко летел ему навстречу. Вместо Адамова вышел Николай Заболотный.

Денис Адамов
ФК Сочи
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Петржела назвал слабой игру Мостового в матче с «Крыльями»
«Спартак» уже в весне, а «Зениту» пригодится помощь красно-белых: расклады Кубка России
Сергеев — о голе бывшей команде: «На поле друзей нет»
Семак — о выборе состава на матч с «Крыльями»: «Игроки успеют восстановиться к следующему матчу»
«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча группового турнира Кубка России
Семак назвал ошибкой уход Мостового в раздевалку после обратной замены
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Юрий Семин: «Защитники раскусили Педриньо»
Семин ответил на вопрос, получится ли у Федорова, Лоськова и Пашинина в «Локо»
Семин назвал главную проблему «Локомотива» на старте сезона
Кечинов — о матче «Спартак» — «Химки»: «Эмоции после дерби должны прибавить сил и уверенности»
Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера
«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Семин: «Защитники раскусили Педриньо»

Юрий Семин: «Меня сватали в «Локомотив»? Ну и хорошо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости