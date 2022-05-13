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Хохлов — о гонке за второе место РПЛ: «Потеря очков «Сочи» придаст моральные силы «Динамо»

Хохлов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«У «Динамо» будет тяжелый матч завтра с «Локомотивом». Естественно, что потеря очков «Сочи» придаст моральные силы «Динамо», но расслабляться уж точно не надо в борьбе за второе место. Если б меня осень спросили, какая команда сильнее, «Локо» или «Динамо», назвал бы бело-голубых, но сейчас они довольно-таки неровно выступают, был неудачный отрезок в чемпионате. Не могу сказать, что и «Локомотив» стабилен, но в московском дерби не стоит смотреть на место в турнирной таблице. Уже столько игр заканчивались не с тем результатом, который соответствовал турнирной таблице. Думаю, матч не будет результативным», — сказал Хохлов «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 14 мая 2022 года на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия). Начало — в 16:30 по московскому времени.

ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
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 22 1 4
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