Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«У «Динамо» будет тяжелый матч завтра с «Локомотивом». Естественно, что потеря очков «Сочи» придаст моральные силы «Динамо», но расслабляться уж точно не надо в борьбе за второе место. Если б меня осень спросили, какая команда сильнее, «Локо» или «Динамо», назвал бы бело-голубых, но сейчас они довольно-таки неровно выступают, был неудачный отрезок в чемпионате. Не могу сказать, что и «Локомотив» стабилен, но в московском дерби не стоит смотреть на место в турнирной таблице. Уже столько игр заканчивались не с тем результатом, который соответствовал турнирной таблице. Думаю, матч не будет результативным», — сказал Хохлов «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 14 мая 2022 года на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия). Начало — в 16:30 по московскому времени.