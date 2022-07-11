Вратарь «Локомотива» Худяков ответил на вопрос о возможном уходе в аренду
Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции за место на поле с Маринато Гильерме.
— Не думаешь о том, чтобы уйти в аренду для постоянной игровой практики?
— Я буду делать все, что от меня зависит. Не буду обращать внимания на то, какое у меня место в клубе. От меня главное — делать то, что я должен.
— Мы видели, что после возвращения Гильерме в конце прошлого сезона он забрал первое место в воротах...
— Не вижу в этом какой-то проблемы. Это вратарская работа. Это у полевых игроков 10 мест на поле. А у вратаря всего 1. Я готов к этому.
Худяков в минувшем сезоне дебютировал за основной состав «Локомотива».
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