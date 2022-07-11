Худяков: «Отстранение? Если будешь хорошо себя показывать, это никак не повлияет на твое будущее»
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в разговоре с «СЭ» высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить команды из России от участия в международных турнирах.
— Можно ли привлекать внимание европейский клубов, если сборную и команды из России отстранили от международных матчей?
— Если будешь хорошо себя показывать, это никак не повлияет на твое будущее и на то, где ты можешь оказаться. Главное — делать свое дело. Важно прогрессировать.
— А хотелось бы поиграть в Европе?
— Конечно! У всех футболистов есть такие планы. У кого-то мечта — поиграть в каком-то клубе.
В прошедшем сезоне Худяков принял участие в 15 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 26 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -