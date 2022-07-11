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Худяков: «Отстранение? Если будешь хорошо себя показывать, это никак не повлияет на твое будущее»

Худяков прокомментировал решение ФИФА отстранить команды из России от участия в международных турнирах
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в разговоре с «СЭ» высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить команды из России от участия в международных турнирах.

— Можно ли привлекать внимание европейский клубов, если сборную и команды из России отстранили от международных матчей?

— Если будешь хорошо себя показывать, это никак не повлияет на твое будущее и на то, где ты можешь оказаться. Главное — делать свое дело. Важно прогрессировать.

— А хотелось бы поиграть в Европе?

— Конечно! У всех футболистов есть такие планы. У кого-то мечта — поиграть в каком-то клубе.

В прошедшем сезоне Худяков принял участие в 15 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 26 мячей. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФИФА
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