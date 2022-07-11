Изидор рассказал о звонке из молодежной сборной Франции: «Был в расширенном списке»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о вызове в молодежную сборную Франции.
— Была информация, что тебя и Бека-Бека этой весной вызывали в молодежную сборную Франции. К тебе кто-то обращался?
— Я был в расширенном списке. Там 30 фамилий, где были и наши с Бека-Бека. Потом это список сократился до 24. Не попал в основной список — ничего страшного. Главное, что сборная оценивает нашу работу и следит за нами. Мы с Алексом были очень рады, что нас включили. Не попали, что поделаешь. Ничего смертельного. А вот не поехать в основную сборную — намного больнее.
— Никакого общения со сборной не было? Только список?
— Нет, был звонок. Мне сказали, что составляют расширенный список. И что, возможно, мне придется отправиться в расположение сборной. Когда я не попал — получил столько сообщений от болельщиков и друзей со словами поддержки. Очень приятно! На все это повлияла травма в матче с «Динамо». Из-за травмы я особо не обращал внимание на все происходящее. Только сейчас вспомнил.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -