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Изидор рассказал о звонке из молодежной сборной Франции: «Был в расширенном списке»

Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о звонке из молодежной сборной Франции
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о вызове в молодежную сборную Франции.

— Была информация, что тебя и Бека-Бека этой весной вызывали в молодежную сборную Франции. К тебе кто-то обращался?

— Я был в расширенном списке. Там 30 фамилий, где были и наши с Бека-Бека. Потом это список сократился до 24. Не попал в основной список — ничего страшного. Главное, что сборная оценивает нашу работу и следит за нами. Мы с Алексом были очень рады, что нас включили. Не попали, что поделаешь. Ничего смертельного. А вот не поехать в основную сборную — намного больнее.

— Никакого общения со сборной не было? Только список?

— Нет, был звонок. Мне сказали, что составляют расширенный список. И что, возможно, мне придется отправиться в расположение сборной. Когда я не попал — получил столько сообщений от болельщиков и друзей со словами поддержки. Очень приятно! На все это повлияла травма в матче с «Динамо». Из-за травмы я особо не обращал внимание на все происходящее. Только сейчас вспомнил.

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ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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