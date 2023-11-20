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Сегодня, 13:50

Вратарь «Локомотива» Гильерме заявил, что завершит карьеру в 41 год

Алина Савинова
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что планирует выступать на профессиональном уровне еще несколько лет.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», — приводит «РБ Спорт» слова Гильерме.

Бразильский футболист играет за «Локомотив» с 2007 года. Вместе с московской командой он стал чемпионом России в сезоне-2017/18, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 4 матча за железнодорожников в FONBET Кубке России, в которых пропустил 3 мяча. У Гильерме есть российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marinato-gilerme-zavershu-kar-eru-v-41-god/
Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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