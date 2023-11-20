Джанашия: «Поработать снова с Семиным — это прекрасно. Он легенда!»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в ретроматче.

«Поработать снова с Юрием Семиным — это прекрасно. Он легенда. Это приятно! Поэтому и не проиграли. Семин не изменился, остался таким же», — сказал Джанашия «СЭ».

Встреча прошла 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась победой железнодорожников (1:0). Автором победного гола стал Дмитрий Лоськов.