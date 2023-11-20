Родолфо заявил, что пошел бы в «Зенит» в случае приглашения Семака

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, пошел бы ли он выступать за «Зенит» при условии приглашения главного тренера команды Сергея Семака.

— После вашего ускорения и последующего подката многие подумали о том, что вы могли бы сейчас разрывать в РПЛ

— Да нет, ха-ха. Уже поздно.

— Если бы Семак вас позвал к бразильцам, вы бы пошли?

— Ну а что делать, тогда нельзя отказать!

19 ноября бразилец принял участие в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА (1:0).

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.