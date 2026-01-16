Песьяков — об игроках «Крыльев Советов»: «Тяжело с психологической точки зрения, не все так гладко из-за результатов и слухов вокруг команды»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» высказался о результатах самарского клуба в текущем сезоне РПЛ.

— На пресс-конференции по итогам года Магомед Адиев сказал, что команда была абсолютно не готова к началу сезона. Как вы оцениваете состояние команды сейчас?

— В отпуске я все задания выполнял, думаю, ребята тоже, поэтому по физическим кондициям должны быть готовы к тренировкам. А если брать с психологической точки зрения, то не все так гладко из-за результатов и слухов вокруг команды.

— У вас по составу очень приличная команда, но идете в двух очках от зоны стыков. Какие эмоции это вызывает?

— По именам мы в десяточке должны быть, а то и чуть повыше. Наша задача — это топ-8.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.